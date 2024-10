Wegepaten halten die Wanderwege im Landkreis in Schuss

Zu einem Rückblick und Ausblick sowie gegenseitigen Austausch trafen sich auf Einladung des Landkreises Aichach–Friedberg die Wegepaten im Dasinger Bauernmarkt. Sie setzen sich aktiv für die Pflege und Instandhaltung der Wanderwege im gesamten Wittelsbacher Land ein. Daniela Eder und Beate Haas vom Landratsamt dankten den Wegepaten für ihr großes ehrenamtliches Engagement. Die 28 Wandertouren, die von 39 Vereinen betreut werden, führen zu den Eisenerzgruben im Grubetwald, zum Stammsitz der Wittelsbacher, ins Taglilienfeld bei St. Stephan oder von Sankt Leonhardt in Inchenhofen zu Maria Kappel bei Schmiechen.

Alle Touren sind in einem kleinen Wanderheftchen „Wandern im Wittelsbacher Land“ zusammen gefasst, das kostenlos im Landratsamt, in den Gemeindeverwaltungen und im Infopavillon des Walderlebnispfads abgeholt werden kann. Zudem liegen dort Radlerkarten und Tipps für eine kulinarische Einkehr in der Genussregion zum Mitnehmen bereit. Das Projekt liegt in den Händen des Bereichs „Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz und Tourismus“ beim Landratsamt. Es wird aktiv unterstützt vom Alpenverein Aichach und Friedberg, der Alpenvereinsektion Mering, den Freunden der Natur, den Gartenbauvereinen Eurasburg, Kissing, Kühbach, Sielenbach–Tödtenried, Hollenbach, Obergriesbach und Petersdorf. Außerdem von den Grubetfreunden Aichach, dem TSV Mühlhausen, den Verkehrs– und Verschönerungsvereinen Pöttmes und Inchenhofen, der Wandergruppe Aindling, dem Markt Inchenhofen, der Gemeinde Sielenbach, dem Wallfahrtsdirektorat Herrgottsruh, der Jakobus Pilgergemeinschaft Augsburg und einigen Privatpersonen.