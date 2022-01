Wohnungsbrand in Aichach: Rettungskräfte im Einsatz

Nach Angaben der Polizei ist derzeit unklar, ob noch jemand in der Wohnung ist.

Feuerwehr und Rettungskräfte sind aktuell bei einem Wohnungsbrand in Aichach im Einsatz. Nach Angaben der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums brennt es in einer Wohnung im St. Helena-Weg in der Oberen Vorstadt. Die Feuerwehr ist mit einer Drehleiter vor Ort. Das Feuer ist offenbar in einer Wohnung im dritten Stock einer Wohnanlage ausgebrochen. Mehrere Bewohner der Anlage wurden aus dem Haus gebracht. Unklar ist derzeit, ob sich noch jemand in der Wohnung befindet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

Feuerwehr ist mitten im Einsatz

Das Polizeipräsidium meldete den Brand um 19 Uhr. Die Feuerwehr sei mitten im Einsatz, so der Sprecher. Weitere Angaben könnten derzeit noch nicht gemacht werden.