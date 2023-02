Zwei Autos stoßen in Aichach zusammen: 47-Jährige leicht verletzt

Auf einer Kreuzung in der Aichacher Innenstadt stoßen am Donnerstagabend zwei Autos zusammen. Eine Frau wird bei dem Unfall leicht verletzt. Sie muss ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstagabend an der Kreuzung Martinstraße/Schulstraße in Aichach leicht verletzt worden.

Ein 23-jährige Autofahrerin war gegen 20.30 Uhr auf der Schulstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Martinstraße einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, übersah sie dabei eine 47-jährige Aichacherin, die mit ihrem Wagen auf der vorfahrtsberechtigten Martinstraße in nördlicher Richtung fuhr.

Zwei Autos müssen nach Verkehrsunfall in Aichach abgeschleppt werden

Beide Autos stießen auf der Kreuzung zusammen. Die 47-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (nsi)