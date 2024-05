Aichach

vor 49 Min.

Zwei Mutige trotzen dem Wetter in Aichach: Die Freibadsaison ist eröffnet

Von Dominik Durner

Am Freitagmorgen herrschen in Aichach 13 Grad Celsius Außentemperatur. Zwei Mutigen ist das warm genug: Sie stürzen sich zum Saisonauftakt in die Fluten des Freibads.

Themen folgen