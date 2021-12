Aindling

vor 26 Min.

An Weihnachten kommen die Erinnerungen an den Brand zurück

Obwohl das Haus von Gertrud Janter in Aindling in die Jahre gekommen ist, möchte die 82-Jährige gerne so lange dort wohnen, wie es geht.

Plus Bei Gertrud Janter in Aindling hat es vor fünf Jahren gebrannt. Damals bekam sie Hilfe aus der gesamten Region. Wie es ihr heute geht und wo es hapert.

Von Evelin Grauer

Wenn es auf Weihnachten zugeht, wird es Gertrud Janter immer etwas mulmig. Die 82-Jährige versucht die dunklen Gedanken zu verdrängen, aber meist holen sie sie ein. An Weihnachten vor fünf Jahren hat es in ihrem kleinen Häuschen in Aindling gebrannt. "Ich dränge es zurück. Ich will es nicht wissen", sagt sie. Dennoch ist das Feuer und das völlig verrußte Haus allgegenwärtig - Janter musste nahezu die gesamte Einrichtung wegwerfen. "Wenn ich etwas suche und nicht finde, denke ich sofort an den Brand", sagt sie. Vor allem alte Bücher sowie Fotos und Zeichnungen der Kinder gehen ihr ab.

