Aindlinger Feuerwehr darf Einrichtung für 100.000 Euro aussuchen

Plus Die Kameraden dürfen einen Teil der Innenausstattung für das neue Feuerwehrhaus auswählen und dem Gemeinderat vorstellen. Ein Ratsmitglied stimmt dagegen.

Der Bau des neuen Aindlinger Feuerwehrhauses schreitet zügig voran. Bereits für kommenden November ist die Inbetriebnahme geplant. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat jetzt mit der Innenausstattung des Neubaus. Im Haushalt des laufenden Jahres sollen dafür 100.000 Euro eingeplant werden. Die Frage war nun, wie die Einrichtung ausgewählt werden soll.