Auto wird auf dem Edeka-Parkplatz in Aindling gleich zweimal angefahren

Besonderes Pech hatte der Halter eines Autos, das am Samstagmorgen auf dem Supermarktparkplatz abgestellt war und zweimal innerhalb kurzer Zeit angefahren wurde.

Gleich zweimal innerhalb von fünf Minuten ist am frühen Samstagmorgen ein Auto auf dem Edeka-Parkplatz in Aindling angefahren worden. Der erste Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 7.50 Uhr. Eine Frau fuhr gegen den geparkten Wagen und fuhr daraufhin davon. Durch Zeugenaussagen konnte die Frau allerdings ermittelt werden, auf die nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wartet. Nur fünf Minuten später wurde dasselbe Auto erneut von einem anderen Fahrer angefahren, der allerdings keine Fahrerflucht beging. Es entstand ein Sachschaden in geringer Höhe. (AZ)