Aindling

06:30 Uhr

Die Bauarbeiten an der Mittelschule Aindling nähern sich dem Ende

Die Arbeiten an der Mittelschule in Aindling sind fast abgeschlossen. Bei der Sitzung des Schulverbands gab es nun einen Abschlussbericht.

Plus Bald ist die Großbaustelle Geschichte: Im Februar 2024 soll sie übergeben werden. Einige letzte Entscheidungen fällt der Schulverband erst im nächsten Jahr.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Die Arbeiten an der Mittelschule in Aindling gehen in die Schlussphase. In der Sitzung des Schulverbands Aindling am Donnerstag wurde ein Abschlussbericht präsentiert. Christian Lottes vom Bauamt in Aindling, der eng mit dem Projekt befasst war, sprach von einer "erfreulichen Kostenentwicklung". Seiner Ansicht nach dürfen sich alle Beteiligten auf ein "sehr, sehr schönes modernes Schulhaus freuen". Weiter meinte er: "Das ist ein Ort, in dem man sehr glücklich arbeiten kann."

Kostenprognose für die Mittelschule Aindling liegt nur knapp über der Berechnung

Für die Erweiterung der Schule bewegt sich die Kostenprognose bei 5,73 Millionen Euro und damit knapp über der Kostenberechnung, 2,15 Millionen Euro werden über Fördermittel finanziert. Bei den Arbeiten an den bestehenden Räumen lag die Kostenberechnung bei 7,24 Millionen Euro. Verschiedene Faktoren wie Corona und der Ukraine-Krieg führten dazu, dass die Kostenprognose nun 8,13 Millionen Euro umfasst. Es sind Fördergelder aus zwei Töpfen zu erwarten, einmal handelt es sich um 583.000 Euro und das andere Mal um 402.000 Euro. Lottes verglich die Maßnahme mit einer "Operation am offenen Herzen", weil die Arbeiten bei laufendem Betrieb abgewickelt wurden. Den Großteil der beteiligten Firmen würde er gerne weiterempfehlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen