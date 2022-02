Aindling

vor 17 Min.

Bauausschuss stört sich an der Lage einer Garage in Aindling

Plus Eine formlose Bauvoranfrage für ein Gebäude mit Garagen in Aindling erweist sich als ungemein schwierig. Sie wird Thema im Aindlinger Bauausschuss.

Von Johann Eibl

Bauvorhaben können sich bisweilen als ungemein kompliziert erweisen. Das gilt ganz bestimmt für eine formlose Bauvoranfrage für die Errichtung eines Doppelhauses mit Garagen in der Raiffeisenstraße in Aindling. Damit befasste sich der Bau- und Umweltausschuss des Marktgemeinderats am Donnerstagabend nicht zum ersten Mal - und wohl auch nicht zum letzten Mal.

