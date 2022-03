Bei einem Verkehrsunfall in Aindling wird ein Baum gefällt

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Aindling kracht ein Wagen gegen einen Baum und entwurzelt diesen. Eine 58-jährige Frau wird bei dem Unfall verletzt.

Ein ungewöhnliches "Verkehrsopfer" gab es am Samstag bei einem Unfall in Aindling - nämlich einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 73-jähriger BMW-Fahrer gegen 13.20 Uhr von der Kirchstraße nach rechts in die Peter-Sengl-Straße einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden Golf und rammte das rechte Fahrzeugheck des vorfahrtsberechtigten Wagens.

Unfall in Aindling: Auto entwurzelt Baum

Durch den Anstoß schleuderte der Golf laut Polizei gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum und entwurzelte diesen. Während der Unfallverursacher die Kollision unverletzt überstand, erlitt die 58-jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter des Bauhofes übernahmen nach Polizeiangaben die Entsorgung des entwurzelten Baumes. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren vierstelligen Betrag. (AZ)