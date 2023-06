Aindling

Das neue Aindlinger Feuerwehrhaus ist schon fast fertig

So sieht das neue Aindlinger Feuerwehrhaus von der Westseite her aus. Dieses Teilgebäude ist äußerlich bereits nahezu fertig.

Von Evelin Grauer

Im Herbst soll das neue Feuerwehrhaus an den Markt Aindling übergeben werden. Die Arbeiten gehen in den Endspurt. An das Rot müssen sich die Bürger gewöhnen.

Mit riesigen Schritten schreitet der Bau des neuen Aindlinger Feuerwehrhauses voran. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte, sei das Haus schon fast fertig. Der Gebäudeteil auf der Westseite wirkt äußerlich bereits bezugsfertig, an der Fahrzeughalle wird noch fleißig gearbeitet. In Sachen Farbgestaltung betonte Hitzler: "Wir werden uns sicherlich an das Rot gewöhnen." Unter anderem ist laut Hitzler jetzt die Fassadenverkleidung fertig geworden. Großes Lob gab es für die sauberen und sehr genauen Arbeiten des Malers. Im Inneren laufen derzeit haustechnische Installationsarbeiten. Feuerwehrhaus kostet über fünf Millionen Euro Im Außenbereich finden Bohrungen für die Wärmepumpe statt. Die Übergabe des Feuerwehrhauses an den Markt Aindling ist für diesen Herbst geplant. Die Gesamtkosten für das Gebäude mit sechs Toren, das von der Firma Züblin gebaut wird, liegen bei rund 5,3 Millionen Euro.

