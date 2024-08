Ein Allrounder in allen Lebenslagen wird 80 Jahre alt

Bei herrlichem Sommerwetter feierte Hans Dillinger aus Aindling seinen 80. Geburtstag im blühenden Garten mit Familie und Freunden. Der Jubilar ist auch heute noch ein gefragter Spezialist im Organisieren, Beschaffen und Aufspüren in und für alle Lebenslagen. Davon profitiert seit vielen Jahren seine Familie und das Partnerschaftskomitee Aindling.

Mit seinem Wohnmobil erkundete er im Vorfeld fremdes Terrain und war immer eine große Hilfe für den Verein. Er hat eigentlich alles und ist in der Lage, so gut wie jede Frage zu beantworten. Dazu bediente er sich früher ausführlichster eigener Notizen und später nutzte er hierfür intensiv das Internet. Er ist immer 120-prozentig dabei – ein Allrounder in allen Lebenslagen. So kümmerte er sich unter anderem um die Elektroanschlüsse für die Verkaufsstände des Partnerschaftskomitees bei Veranstaltungen, was nicht immer einfach war, denn Frankreich benutzt hier ein anderes System. Im August 1977 haben Hans und Anneliese geheiratet und mit ihren beiden Mädels bis 1992 in Augsburg Oberhausen gewohnt. Dann erfolgte der Umzug nach Aindling, wo sie schnell heimisch wurden. Der Jubilar arbeitete beim Eichamt in Augsburg und war hier für die Abgasmessgeräte zuständig. Während der Zeit in Augsburg war er aktiv beim Kleingartenverein Flussbauamt D als Obmann tätig.