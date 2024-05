Eltern können die Welt ihrer Kinder am Computer entdecken

Beim E-Gaming- und E-Sport-Tag an der Mittelschule in Aindling mit vielen Experten stehen die Vorteile der Videospielkultur im Mittelpunkt. Aber auch Probleme werden angesprochen.

Videospielkultur ist mehr als nur Unterhaltung, sondern dient als Brücke zur Bildung, sozialen Entwicklung und der immer wichtiger werdenden Medienkompetenz. Eltern und Kinder sollen mehr in den Dialog kommen und die Videospielkultur "neu" und gemeinsam entdecken. Das ist die Absicht, die der E-Sport- und Gaming-Tag verfolgt, der am Mittwoch, 15. Mai, von 16 bis 21 Uhr an der Mittelschule am Lechrain in Aindling stattfindet.

Organisiert wird der Thementag, der sich an alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse und deren Eltern sowie an alle E-Sport- und Gaming-Interessierten richtet, von Lehrer Florian Schwarzenböck. Er leitet an der Schule die E-Sport AG, die erst vor Kurzem den Gamespreis 2024 des Gamesfestivals in München gewonnen hat. Eingeladen wurden insbesondere alle Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg. Zu den Mitwirkenden zählen die Medienstelle Augsburg, das Medienzentrum München, die Vereine Munich E-Sports und Vivid Arise E-Sports, der größte Augsburger E-Sport-Verein und der E-Sport-Verband Bayern.

Auch um Probleme mit der Videowelt geht es in Aindling

Laut Schwarzenböck können Eltern und Kinder an diesem Tag gemeinsam in die immens wachsende Videowelt der Kinder eintauchen, aber auch mit Experten und Expertinnen ins Gespräch kommen, um ungeklärte Fragen oder Probleme offen anzusprechen. Eltern und Kinder können den Abend aber auch "schlicht genießen", so der Lehrer. Auch der Dialog mit der Politik soll stattfinden. So haben sich unter anderem Josef Dußmann, Zweiter Bürgermeister in Aichach, Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Martin Müller vom E-Sport-Bund Deutschland (ESBD) angesagt. Die Veranstaltung richtet sich an andere Interessierten dieses Themenbereichs.

Auf dem Programm stehen neben vielen Spielangeboten zahlreiche Vorträge, auch zu Berufsrichtungen und zur E-Sport Struktur in Bayern. Florian Schwarzenböck hält um 18 Uhr einen Vortrag, um die Intention des Events und seiner AG genauer darzustellen. Danach steht er für Fragen zur Verfügung. Eine Liste der Vorträge hängt am Abend aus. Anmeldungen sind nicht notwendig. Der Titel des Thementags in Aindling lautet übrigens: "Hinter den Pixeln – ein Gamer ist kein NPC". Unter dem englischen Begriff "Non-Playable Character" wird in einem Spiel eine Figur verstanden, die keine richtige Aufgabe hat. Im Alltag wäre das eine Person, die sich nicht am Leben beteiligt. (AZ, ull)

