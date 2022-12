Endlich wieder Theater: Aindlinger haben viel Spaß auf der Bühne

Plus Die Volksbühne serviert mit "Hollerküacherl" dem Publikum einen gelungenen Theaterabend. Es dankt mit viel Applaus. Auf der Bühne passt alles.

Als "bayerische Delikatesse" hat die Volksbühne Aindling ihr aktuelles Stück "Hollerküacherl" untertitelt. Nach der langen Zwangspause gelang den Theaterspielerinnen und -spielern die Zubereitung ihrer Aufführung bestens. Und sie mundete auch dem Publikum, wie die Resonanz auf die Premiere am Wochenende zeigte.