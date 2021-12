Fake News über Corona-Impfaktion an Mittelschule Aindling kursieren im Netz

Über die Plattform Telegram verbreitet sich die Nachricht, dass es an der Mittelschule Aindling eine illegale Corona-Impfaktion gegeben hat - eine falsche Information.

Eine Corona-Impfaktion am Dienstag hat die Mittelschule Aindling in den Fokus von Corona-Skeptikern und Querdenker-Gruppen gerückt. In mehreren Telegram-Kanälen wurde der Bericht von einer Corona-Impfaktion geteilt, bei der die Eltern vorab nicht informiert und bei der Kinder ohne die Erlaubnis der Eltern geimpft worden seien - eine Falschinformation, die zumindest auf Telegram inzwischen mehr als 175.000 Menschen erreicht hat und die sogar in Norddeutschland über WhatsApp-Kettenbriefe gestreut wurden.

Corona-Impfaktion an Mittelschule in Aindling war "regelkonform"

Zwar gab es an der Schule eine ganz normale Impfaktion. Diese war aber, wie Schulleiterin Brigitte Beck berichtet, vorab angekündigt worden. Für eine Impfung war die Einverständniserklärung der Eltern in jedem Fall Pflicht, auch der Impfpass musste zwingend vorliegen. "Es wird sehr genau darauf geschaut, dass alles regelkonform ist."

Wie das Landratsamt auf Nachfrage erklärt, bietet die Firma Vitolus, die auch die beiden Impfzentren im Landkreis Aichach-Friedberg betreibt, in Abstimmung mit dem Landkreis den weiterführenden Schulen Impfungen vor Ort an. "Die Schülerimpfungen werden von mobilen Impfteams von Vitolus in den Schulen (nicht im Bus!) vor Ort durchgeführt", heißt es weiter. Selbstverständlich seien diese Impfungen freiwillig und bedürfen einer Einwilligungserklärung, die die Erziehungsberechtigten und die Schüler oder Schülerinnen unterschreiben.

Die Mittelschule in Aindling ist nach einer Corona-Impfaktion in den Fokus von Querdenkern geraten. Foto: Johann Eibl (Archivbild)

Aindlinger Schulleiterin hat Strafanzeige gestellt

Der konkrete Ablauf sieht vor, dass die Schulen die Anzahl der impfwilligen Schülerinnen und Schüler an Vitolus melden. Sie alle müssen vor der Impfung einen Anamnese- und Einwilligungsbogen ausfüllen. Bei Schülerinnen und Schülern unter 16 Jahren ist die Unterschrift der zur Einwilligung berechtigten Person erforderlich - in der Regel sind das die Eltern, die gleichzeitig ihre Kontaktdaten angeben müssen. Die Einwilligungserklärung gilt sowohl für die Erst- als auch für die Zweitimpfung. Diese Erklärungen werden von der Schule und vom Impfteam sorgfältig geprüft und müssen dann dem Impfteam gegeben werden. Nur, wenn diese vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorliegen, kann geimpft werden.

Grundsätzlich wurde allen weiterführenden Schulen vom Landratsamt eine Impfaktion an deren Schule angeboten. Das Angebot gilt ab der fünften Klasse - vorausgesetzt die Schülerinnen und Schüler sind mindestens 12 Jahre alt. In Grundschulen gibt es solche Impfaktionen, die von Vitolus in Zusammenarbeit mit den Schulen durchgeführt werden, dagegen nicht.

Lesen Sie dazu auch

Um gegen die falschen Anschuldigungen vorzugehen, hat Schulleiterin Beck Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt. Auch das bayerische Kultusministerium und Schulamt seien darüber informiert. Wie die Pressestelle des Kultusministeriums mitteilt, waren die Schülerinnen und Schüler, die sich bei der Impfaktion haben impfen lassen, mehrheitlich bereits einmal geimpft. "Impfungen sind eines der wirksamsten Mittel bei der Eindämmung der Pandemie", unterstützt das Kultusministerium Impfaktionen an Schulen als Maßnahme zur weiteren Steigerung der Impfquote.

Es war nicht die erste Impfaktion an der Schule in Aindling. Weitere seien geplant. Daran wolle man weiterhin festhalten, so Beck.