In Aindling wird ein Benefizkonzert für die Tschernobylhilfe gespielt

Zugunsten der "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" findet in der Aindlinger Pfarrkirche ein Benefizkonzert statt. Dabei wird an das Ehepaar Bentele erinnert.

Die Pfarrkirche in Aindling ist ein guter Ort für ein Benefizkonzert. Denn über dem Hochaltar zeigt der Kirchenpatron St. Martin, wie simpel Teilen funktionieren kann: einfach den Mantel auseinanderschneiden. Die Hilfe für Kinder aus Tschernobyl hat sich diesen Sakralbau schon zigfach für ihre Konzerte ausgesucht. Dieses Mal war es zugleich ein Treffen in Erinnerung an Georg und Heidi Bentele.

Marina Schmidberger, die Vorsitzende der Initiative, sagte vor dem Konzertbeginn: "Wir erinnern uns in Dankbarkeit der beiden." Vielen von Krankheit gezeichneten Menschen habe Heidi Bentele Hoffnung gebracht. Die Region um die weißrussische Stadt Gomel sei nach wie vor besonders betroffen, zudem liege die Großstadt sehr nahe an der Ukraine. Marina Schmidberger: "Gerade deshalb bedarf es jetzt noch mehr der Hilfe."

Imposante Musik erklingt in der Aindlinger Pfarrkirche zugunsten der "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl"

Musiziert wurde natürlich auch. Und wie. Tom Stotko zeigte mit Praeludium und Fuge von Johann Sebastian Bach (BWV 533), was für eine Klangfülle in der Orgel von St. Martin steckt. Hinter diesem Volumen wollte sich das Thierhauptener Bläsersextett Überzwerch keinesfalls verstecken, sondern ließ von akustisch günstiger Position aus erkennen, wie schön und imposant gute Blasmusik klingen kann. Das Werk des Bach-Zeitgenossen Willem de Fesch (Almando Nr. 12) intonierte das Sextett mit zwei Klarinetten, einem Susafon, einem Bariton, einer Basstrompete und einer B-Trompete. Die Blasmusikfreunde um Franz Hölzl hatten das Elend der krebskranken Kinder in Gomel schon als Reisebegleiter von Heidi Bentele erlebt und mit ihren Klängen Glanz in die abgehärmten Gesichter gezaubert.

Leisere Töne gab es von Christine (Klavier) und Cornelius Fauth (Cello). Die beiden könnten auch abendfüllend ein Programm gestalten, wie ihr Internetauftritt verrät. Professionell und pointiert zeigten sie gerade beim langsamen zweiten Satz von Mozarts Cellosonate in d-moll, wie Musik Emotionen wecken und transportieren kann. Bei diesen exquisiten Musikern sieht man Mozart selbst beim Moll noch mit den Augen zwinkern.

Im Sperrgebiet um den Reaktor in Tschernobyl leben vereinzelt Menschen

Tom Stotko aus dem Pöttmeser Ortsteil Ebenried ist es gelungen, in einer Zeit, in der Chöre reihenweise aufhören, eine neue Chorgemeinschaft zusammenzuhalten. Beim "Ave verum corpus" (KV 618) wusste diese Formation mit präziser Formulierung stimmig zu glänzen.

Im Sperrgebiet rund um den havarierten Reaktor in Tschernobyl leben vereinzelt Menschen – illegal. Sie bauen Kartoffeln an, Kohl und Rüben, so wie die Babuschka aus der Erzählung "Der Radfahrer von Tschernobyl". Xaver Heichele las eine Episode daraus. Darin bedauert es die Großmutter, dass ihr Enkel auf dem Foto sie nicht besuchen kann. Der liegt nämlich mit kahlem Kohl und traurigen, großen Augen auf der Hämatologie in Gomel. Genau das ist das Thema der Hilfe für Kinder aus Tschernobyl. Um ihnen weiterhin helfen zu können, wird dieses Konzert nicht das letzte gewesen sein – in der Pfarrkirche in Aindling, wo St. Martin als stolzer Reiter über dem Hochaltar seinen Mantel teilt.