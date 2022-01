Gin aus Gaulzhofen: Wer hinter dieser Idee steckt

Plus Am Anfang war es ein Zwetschgenlikör, inzwischen gibt es 15 Gin- und Likör-Sorten unter dem Label "Beudlbaur". Der Geschmack kommt aus der Heimat.

Bier kommt aus Bayern, Gin aus England. Zwei Wahrheiten, die sich allerdings nicht ausschließen. Denn auch in England wird Bier gebraut, und auch im Freistaat wird inzwischen Gin produziert - oder veredelt. Zum Beispiel im Aindlinger Ortsteil Gaulzhofen. Dort hat sich Tobias Riemensperger dem Wachholderschnaps verschrieben. Unter dem Markenlabel "Beudlbaur" vertreibt er aber nicht nur Gin.