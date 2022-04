Aindling

06:30 Uhr

Haushaltsberatungen: Aindling braucht einen Millionenkredit

Die neue Kita Wichtelhütte in Aindling steht mit einem hohen Betrag im Haushalt.

Plus Das Feuerwehrhaus und die Kita sind große Posten im Aindlinger Haushalt. Die Entscheidung über die 4,6 Millionen Euro neue Schulden liegt beim Marktgemeinderat.

Von Johann Eibl

In der Marktgemeinde Aindling laufen viele Projekte, die mit enormen Kosten verbunden sind. Außerdem muss die Kommune in zahlreichen Fällen eine Vorfinanzierung übernehmen, ehe die zugesagten Zuschüsse auch tatsächlich in der Kasse eintreffen. Vor diesem Hintergrund erklärte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler gleich zu Beginn der Sitzung des Finanzausschusses: "Dadurch wird es für den Markt Aindling enger." Andreas Grägel von der Finanzverwaltung wählte andere Worte, kam aber zu einer ähnlichen Beurteilung: "Die rosigen Zeiten aus den Vorjahren sind vorbei."

