"Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" stellt sich nach Heidi Benteles Tod neu auf

Plus Der Aindlinger Verein "Hilfe für Kinder aus Tschernobyl" wählt nach dem Tod seiner Vorsitzenden einen neuen Vorstand. Wie der Krieg in der Ukraine die Arbeit erschwert.

Es ist die erste Jahreshauptversammlung der „Hilfe für Kinder aus Tschernobyl“ nach der Ära Heidi Bentele. Sie war es, die die Initiative über ein Vierteljahrhundert mit großem Herz, Entschluss- und Tatkraft und einer gehörigen Portion Charisma geführt hatte. Die gute Nachricht: Die Initiative behält auch nach Benteles Tod ihre Schlagkraft.