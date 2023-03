Ihre Anhänger halten den Brugger Buam die Treue

Plus 180 Besucher und Besucherinnen füllen den Moosbräusaal beim Fantreffen der Brugger Buam in Aindling. Fast alles ist dabei wie vor der Corona-Unterbrechung.

Die Corona-Pandemie hat nicht zuletzt der Unterhaltungsbranche eine Zwangspause verpasst. Jetzt aber können beispielsweise die Musikerinnen und Musiker wieder loslegen und mit ihnen ihre vielen Anhänger. Die lange Unterbrechung hat dabei kaum Spuren hinterlassen. Denn beim Auftritt der Brugger Buam am Samstagabend im Moosbräusaal in Aindling war alles wie gewohnt. Genauer gesagt: fast alles. Das übliche Schwein vom Grill konnte diesmal nicht verzehrt werden. Der Mann, der die Portionen bisher jedem Fan zugeteilt hatte, fehlte aufgrund von Schulterproblemen.