Kann sich Aindling noch 15.000 Euro Zuschuss für den TSV leisten?

Plus Der Haushalt 2024 der Marktgemeinde Aindling fällt ernüchternd aus. Statt Investieren ist erst einmal Sparen angesagt. Doch soll das auch für die Förderung von Vereinen gelten?

Der TSV Aindling hatte am Dienstagabend eine denkbar ungünstige Anstoßzeit für die Beratung seines Zuschussantrags im Marktgemeinderat. Direkt vorher hatten die Gemeinderäte über den äußerst unerfreulichen Haushalt 2024 diskutiert und festgestellt: "Wir haben keine Kohle mehr." So formulierte es Zweiter Bürgermeister Walter Pasker. Ebendieser sah im Zuschussgesuch des TSV Aindling dann auch einen Präzedenzfall. Soll aufgrund klammer Kassen bei der Förderung der Vereine gespart werden? Zu dieser Frage entwickelte sich im Gremium eine leidenschaftliche Diskussion.

Pasker erinnerte daran, dass die Gemeinde die Vereine in den vergangenen Jahren "gut gefördert" habe. Jetzt sei es eine Frage der Solidarität, die in beide Richtungen gehe, dass die Vereine Rücksicht auf die angespannte Finanzlage der Kommune nehmen sollten. Er plädierte dafür, dass der TSV die Begradigung eines Fußballplatzes und die automatische Bewässerung auf den Plätzen zwei und drei zumindest vorfinanzieren solle. Der Sportverein hatte gemäß den allgemeinen Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde um eine Unterstützung von 15.600 Euro gebeten. Auch beim Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) wurde ein Zuschussantrag gestellt. Der TSV selbst hat Eigenmittel von rund 52.000 Euro veranschlagt.