Kuriose Debatte um Zeitplan für Aindlinger Radwege

Ein Aindlinger Gemeinderat wirft seinen Kollegen Rückgratlosigkeit vor, weil ihm der Radwegebau zu lange dauert. Wie seine Ratskollegen darauf kontern.

Der Tagesordnungspunkt "Behandlung der Wortmeldungen aus der Bürgerversammlung 2021" klang eigentlich eher unspektakulär. Aber die anschließende Diskussion im Aindlinger Gemeinderat hatte es in sich. Zunächst beschloss das Gremium, dass die meisten Anregungen von der Verwaltung oder dem Bauausschuss bearbeitet werden können. Doch damit wollte sich Gemeinderat Josef Settele nicht zufrieden geben. Er wollte einen konkreten Zeitplan für die bei der Bürgerversammlung geforderten Radwege wissen.