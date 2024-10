Fünf neue Ministrantinnen und Ministranten konnte Pfarrer Babu am Kirchweihsonntag in der Pfarrei Aindling begrüßen. Zwei Buben und drei Mädchen sagten „Ja“ zum Dienst am Altar und bekamen von Pfarrer Babu das Ministrantenkreuz überreicht. Die neuen Minis sind: (von links) Johanna Seifert, Sofia Eichner, Samuel Mayer, Lukas Mayr und Anna Marquard.

