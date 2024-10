Parksünder in Aindling stellen ihre Autos sogar in Kreuzungen ab

Bei der jüngsten Sitzung des Aindlinger Marktgemeinderates ging es auch um das Thema Verkehr. Insbesondere die Parkgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und die geplante neue Stellplatzverordnung sorgten für Diskussionen.

Auf den Straßen in Aindling kommt es offensichtlich häufig zu Verstößen gegen Parkverbote. Diese Unsitte sprach Gemeinderätin Ulrike Schmid an. Nicht zuletzt sogar in Kreuzungen würde man Fahrzeuge abstellen. Das Thema würde man schon seit einiger Zeit vor sich herschieben. Einiges deutet darauf hin, dass die Gemeinde einen Beschluss zur Überwachung des Parkraums fassen wird.

Gemeinderat sieht bei Stellplatzordnung Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung

Die Abschaffung der Stellplatzverordnung ist Karl-Andreas Gamperl ein Dorn im Auge: „Das ist ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, das darf nicht sein.“ Die Gemeinde hat sich ebenso wie andere Kommunen im Landkreis bereits an die Bayerische Staatsregierung gewandt, um eine Revision der Entscheidung herbeizuführen.

Am neuen Friedhof in Stotzard hängen die Äste eines Baumes auf die Straße runter, teilte Josef Settele mit. Mitarbeiter des Aindlinger Bauhofs haben Bäume mit gelben Bändern markiert. Das bedeutet: Äpfel von diesen Bäumen mitzunehmen, stellt keinen Diebstahl dar.