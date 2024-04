Schwerer Unfall: Bei Aindling prallt ein Auto frontal in einen Lastwagen

Zwischen Aindling und dem Petersdorfer Ortsteil Appertshausen ereignet sich am Dienstag ein schwerer Unfall. Eine 38-Jährige aus dem Landkreis wird dabei vermutlich schwer verletzt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Aindling und dem Petersdorfer Ortsteil Appertshausen ist am Dienstagmittag ein Auto frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen geprallt. Wie die Aindlinger Feuerwehr mitteilte, ereignete sich der Unfall um kurz nach 12 Uhr. Nach Angaben der Aichacher Polizei wurde die Fahrerin des Autos bei dem Zusammenprall vermutlich schwer verletzt. Die 38-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg wurde ins Augsburger Uni-Klinikum gebracht.

Verkehrsunfall bei Aindling: Fahrer werden in Krankenhäuser gebracht

Laut Polizei war die Autofahrerin von Aindling nach Appertshausen unterwegs. In einer S-Kurve geriet sie vermutlich auf die Gegenfahrbahn und prallte mit ihrem Fahrzeug in den Lastwagen. Der 51-jährige Lastwagenfahrer wurde nach Auskunft der Polizei leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Nach dem Unfall zwischen Aindling und Appertshausen musste die Straße von einer Spezialfirma gereinigt werden. Die Straße war am Unfallort mehrere Stunden komplett gesperrt. Foto: Andres Ehleider

Neben den Aindlinger Kameraden eilten auch die Feuerwehren aus Alsmoos und Petersdorf zum Unfallort. Laut Feuerwehr-Mitteilung waren über 20 Mann mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Da bei dem Unfall viel Öl ausgetreten war und von vorbeifahrenden Fahrzeugen verteilt wurde, musste vom Kreisbauhof eine Spezialfirma zum Reinigen angefordert werden. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsmittel auf. Die Straße war an der Unfallstelle mehrere Stunden komplett gesperrt.

