Aindling-Pichl

vor 51 Min.

Luxusbau? Bürgermeisterin verteidigt Bau des neuen Feuerwehrhauses in Aindling

Das neue Aindlinger Feuerwehrhaus entsteht derzeit an der Ortsdurchfahrt. Es war Thema der Bürgerversammlung in Pichl.

Plus Gertrud Hitzler hört schon mal den Vorwurf, das neue Feuerwehrhaus sei ein Luxusbau. Sie verweist auf die Entscheidungsfindung. Und auf "hoch motivierte Leute".

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Wer von Aichach her kommend Aindling ansteuert, der kann das Großprojekt nördlich der Kreisstraße nicht übersehen. Dort entsteht neben dem alten ein neues Feuerwehrhaus, das Ende dieses Jahres fertiggestellt sein soll. Dieses Vorhaben stand am Donnerstag bei der ersten von drei Bürgerversammlungen der Marktgemeinde Aindling im Gasthof Seemüller in Pichl im Mittelpunkt. 30 Frauen und Männer waren gekommen, darunter knapp die Hälfte des Marktgemeinderats.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen