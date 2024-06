Aindling

vor 1 Min.

Schweres Unwetter hält die Feuerwehr in Aindling in Atem

Bei einem Unwetter mit starken Regenfällen kam es in Aindling am Mittwochabend zu Überschwemmungen. Die Feuerwehr war mit 20 Aktiven zweieinhalb Stunden im Einsatz.

Am Mittwoch regnet es in einer Stunde knapp 40 Liter pro Quadratmeter. Es kommt zu Überschwemmungen in Hauptort. Die Feuerwehr pumpt Anwesen aus.

Das schwere Unwetter mit starken Regenfällen hat die Aindlinger Feuerwehr am Mittwochabend stark beschäftigt. Im Hauptort kam es nach Angaben der Feuerwehr zu kleineren Überschwemmungen. Laut Kommandant Andreas Ehleider gingen in Aindling innerhalb einer Stunde knapp 40 Liter pro Quadratmeter nieder. Betroffen waren die Peter-Sengl-Straße, die Hauptstraße und die Straße am Schönblick. Die Einsatzkräfte verbauten Sandsäcke, bauten Teile des von der Gemeinde neu erworbenen mobilen Hochwasserschutzes auf und pumpten voll gelaufene Anwesen aus. Die Aindlinger Feuerwehr war mit rund 20 Aktiven und vier Fahrzeugen zweieinhalb Stunden im Einsatz. (AZ)

Themen folgen