Wäschetrockner gerät am Dienstagmorgen in Wohnhaus in Brand

Der Eigentümer bekämpft den brennenden Wäschetrockner mit dem Feuerlöscher. Die Feuerwehr Aindling erledigt den Rest. Deshalb halten sich die Folgen in Grenzen.

Ein Wäschetrockner ist am Dienstagmorgen in Aindling in Brand geraten. Der Eigentümer rückte dem Feuer mit dem Feuerlöscher zu Leibe und alarmierte die Feuerwehr.

Der Trockner geriet laut Feuerwehr gegen 8 Uhr in einem Wohnhaus am Aindlinger Marktplatz in Brand. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, drang schwarzer Rauch aus dem Gebäude. Personen seien, wie Aindlings Kommandant Andreas Ehleider mitteilte, glücklicherweise nicht betroffen gewesen. So hätten sich die Aktiven auf den Brand konzentrieren können.

Feuerwehr Aindling: Löschversuche des Besitzers zeigen Wirkung

Ein Truppe der Feuerwehr Aindling ging unter schwerem Atemschutz vor und löschte den Brand. Der Eigentümer hatte laut Ehleider vorab schon Löschversuche mit einem Feuerlöscher durchgeführt. Sie hätten Wirkung gezeigt und den Brand vermutlich eingedämmt. Anschließend befreiten die Einsatzkräfte das Gebäude noch vom Rauch und trugen der Wäschetrockner aus dem Gebäude.

Laut Polizei Aichach war ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. Dessen Folgen hielten sich in Grenzen. Es sei kaum Sachschaden entstanden, so die Polizei.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aindling, Todtenweis, Pichl-Binnenbach und Stotzard. (jca)