Ganz Allenberg feiert mit der Feuerwehr die Weihe des neuen Löschfahrzeugs

Plus Die Allenberger Feuerwehr ist stolz auf ihr neues Löschfahrzeug. Es kostet über 200.000 Euro. Die Segnung wird ein Fest fürs ganze Dorf.

Im Einsatz ist das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr Allenberg bereits seit einigen Monaten, jetzt wurde es auch feierlich gesegnet - und nahezu das ganze Dorf feierte mit. 210.000 Euro kostete das Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L), das die Freiwillige Feuerwehr voller Stolz an Mariä Himmelfahrt präsentierte.