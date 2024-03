14-Jähriger stibitzt Auto der Eltern für nächtliche Spritztour

Für eine nächtliche Spritztour mit einem Freund nimmt ein 14-Jähriger das nicht zugelassene Auto seiner Eltern aus der Garage. In Altomünster fliegen die Freunde auf.

Für eine nächtliche Spritztour hat ein 14-jähriger Bub im Landkreis Dachau das Auto seiner Eltern aus der Garage stibitzt. Er und ein gleichaltriger Freund fielen in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr in Altomünster auf. Wie die Polizei mitteilte, standen sie neben dem Auto, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, während der Motor lief.

Polizei beendet Spritztour zweier 14-Jähriger mit dem Auto nach Altomünster

Die hinzugerufene Polizei fand schnell heraus, was passiert war: Einer der beiden hatte sich das nicht zugelassene Auto seiner Eltern aus der Garage genommen und mit seinem Freund eine Spritztour nach Altomünster gemacht. Das Ganze geschah laut Polizei ohne Wissen der Eltern. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der Jugendliche nicht.

Wie die Polizei mitteilte, sagte er, sein Freund habe diese Idee gehabt und ihn dazu angestiftet. Gegen die beiden 14-Jährigen wird nun wegen verschiedenster Delikte strafrechtlich ermittelt. (nsi)