17-Jährige verliert bei Altomünster Kontrolle über ihr Leichtkraftrad

Am Montagmorgen fährt eine 17-Jährige von Aichach Richtung Dachau – und verliert in einer Kurve bei Altomünster die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Eine 17-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hat sich am Montagmorgen auf der Fahrt von Aichach in Richtung Dachau bei einem Unfall verletzt. Nach Angaben der Polizei befuhr sie gegen 8.10 Uhr die Staatsstraße 2047 von Aichach in Richtung Dachau. Zwischen Unterzeitlbach und Kleinberghofen verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen eine Warnbake und stürzte in den Straßengraben. Die Fahranfängerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren werden. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AZ)