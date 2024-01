Auf einem Balkon bricht Feuer aus

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Altomünster bemerken in der Nacht auf den Silvestertag einen Brand auf ihrem Balkon. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In der Nacht auf Silvester hat es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Altomünster (Landkreis Dachau) gebrannt. Wie die Polizei berichtet, entdeckten Bewohner des Mehrfamilienhauses das Feuer und konnten dieses eigenständig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntag bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße St. Birgittenhof gegen 3.10 Uhr ein Feuer auf ihrem Balkon. Der Brand konnte durch die Personen vor Ort schnell gelöscht werden. An der Außenfassade entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen des Brandes in Altomünster

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse gehen die Brandermittler davon aus, dass bislang Unbekannte einen brennenden Gegenstand von unten auf den Balkon geworfen haben.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 08141/6120 zu melden. (bac)