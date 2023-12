Junge Frau bei Schlägerei in Gaststätte verletzt

In einer Gaststätte in Altomünster will von einer Schlägerei niemand etwas wissen. Eine Frau wird dennoch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Zu einer Schlägerei ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr in einer Gaststätte in Altomünster (Landkreis Dachau) gekommen. Beim Eintreffen der Polizeistreife war die Lage ruhig, von einer Schlägerei wusste niemand etwas, berichtet die Polizei. Es hieß, eine 25-jährige Amerikanerin wäre gestürzt und hätte sich dabei leicht verletzt. Die junge Frau wurde von Sanitätern untersucht und anschließend wieder entlassen.

Am Sonntagvormittag wurde erneut ein Notarzt verständigt, da der Verdacht bestand, dass die Dame bei dem Sturz doch schwerere Verletzungen erlitten hatte. Sie wurde aus diesem Grund mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchener Krankenhaus geflogen. Den dortigen Ärzten erklärte sie, dass sie in eine Schlägerei verwickelt gewesen wäre, sie wäre von jemand geschlagen worden, umgefallen und daraufhin bewusstlos geworden, weshalb sie sich an nichts mehr erinnern könne.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag machen können, werden gebeten, sich bei der PI Dachau zu melden, Telefon 08131/5610. (bac)