Unbekannte schlagen in Altomünster Fenster mit Steinen ein

Betroffen sind der Edeka-Markt, eine Eisdiele und ein Imbiss. In derselben Nacht werden auch zwei Autos aufgebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Zwei aufgebrochene Autos und eingeschlagene Fenster an mehreren Geschäften: All das haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in Altomünster angerichtet.

Wie die Polizei Dachau mitteilt, schlugen die Täter die Scheiben an zwei in der Stumpfenbacher Straße und am Angergraben geparkten Autos ein. Sie stahlen aus den Fahrzeugen Wertgegenstände in Höhe von knapp 50 Euro. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro.

Der Schaden an den Altomünsterer Geschäften beträgt etwa 5000 Euro

Außerdem wurden am Edeka-Markt, der Eisdiele am Marktplatz und an einem Imbiss in der Stumpfenbacher Straße Fensterscheiben mit Steinen eingeschlagen. Der Sachschaden liegt hier bei circa 5000 Euro.

Die Polizei hält einen Zusammenhang der Taten für möglich. Sie bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter 08131/5610. (AZ)