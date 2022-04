Unfall beim Ausparken: 79-Jährige kracht in Altomünster in Hauswand

Eine 79-jährige Autofahrerin will in Altomünster rückwärts ausparken. Dabei beschleunigt sie laut Polizei unabsichtlich stark und kracht in eine Hauswand.

Immenser Schaden ist am Montag bei einem Unfall in Altomünster (Landkreis Dachau) entstanden. Eine 79-Jährige wollte mit ihrem BMW gegen 11.15 Uhr an der Bahnhofstraße aus einem Parkplatz vor dem Maierbräu rückwärts ausparken.

Unfall in Altomünster: Frau beschleunigt beim Ausparken unabsichtlich stark

Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte sie dabei unabsichtlich so stark, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und mit dem Heck in die Hauswand eines Ladengeschäfts prallte. Die Frau erlitt laut Polizei mittelschwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Dachau gebracht werden.

Das Heck ihres Autos wurde komplett eingedrückt, am Gebäude wurden Risse im Mauerwerk festgestellt. Die Statik muss durch einen Sachverständigen geprüft werden. Der Schaden am Auto wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Gebäude konnte die Polizei am Montag noch nicht beziffern. (nsi)