Vorfahrt missachtet: Autofahrer verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer will bei Wollomoos die Staatsstraße 2047 überqueren und übersieht ein Auto, das Vorfahrt hat. Der Mann wird bei der Kollision verletzt.

Ein Autofahrer ist am Montagabend bei einem Unfall im Bereich der Marktgemeinde Altomünster (Landkreis Dachau) verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 25-Jährige gegen 18.35 Uhr auf der Sielenbacher Straße in Richtung Wollomoos. Am Ortseingang wollte er die Staatsstraße 2047 geradeaus überqueren. Dabei missachtete er das für ihn geltende Stopp-Schild und kollidierte auf der Kreuzung mit dem Auto eines 27-Jährigen, der auf der Staatsstraße in nördliche Richtung fuhr.

Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in das Aichacher Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt. (bac)