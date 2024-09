Zeitgenössische Künstler stellen in Altomünster aus

Im Museum Altomünster (Landkreis Dachau) wird am Sonntag, 15. September, eine Ausstellung unter dem Titel „Meisterstücke“ eröffnet. Es werden Bilder von Werner Liebmann, Albert Richard Pfrieger und Walter Stöhrer gezeigt. Sie gelten als Meister der zeitgenössischen Malerei.

Werner Liebmann, 1951 in Königsthal geboren, war Meisterschüler bei Bernhard Heisig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Danach hatte er eine Professur für Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Seit 1993 hat er die Professur für Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee inne. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Albert Richard Pfrieger, 1951 in Gottmadingen-Randegg geboren, hat Malerei und freie Zeichnung an der freien Kunstschule Stuttgart studiert. Später konnte er die Radiertechnik bei Arthur Richard Moll in Solothurn vertiefen. Weiterhin studierte er Fotografie und freie Zeichnung am Institut für Kommunikationsdesign Konstanz. Er arbeitet als Zeichner und Maler hauptsächlich in Singen und lebt in Stuttgart.

Walter Stöhrer, geboren 1937 in Stuttgart und gestorben 2000 in Taarstedt, studierte an der Kunstakademie in Karlsruhe unter anderem freie Kunst bei Helmut Andreas Paul Grieshaber. Stöhrer war viele Jahre Professor an der Hochschule der Künste in Berlin. In Scholderup bei Schleswig wurde bereits 1999 die Walter-Stöhrer-Stiftung mit Sammlung und Archiv gegründet.

Bernd Schwarting, Künstler und Mitglied im Museums- und Heimatverein Altomünster, sowie Susanne Allers, Schatzmeisterin des Vereins, kuratieren zusammen die neue Kunstausstellung. Die Vernissage findet am Sonntag, 15. September, um 15 Uhr im Museum Altomünster statt. Weitere Informationen unter www.museum-altomuenster.de. (AZ)