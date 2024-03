Dem Tod entkommen: Josef Winter lebt seit einem Jahr ein geschenktes Leben

Plus 2012 beginnt die Leidensgeschichte eines dreifachen Vaters aus Anwalting: Josef Winters Lunge baut immer mehr ab. Nur eine Organspende kann noch helfen.

Die Rettung kommt gerade noch rechtzeitig. Heute vor genau einem Jahr, am 9. März 2023, bekommt Josef Winter aus dem Affing Ortsteil Anwalting durch eine Spenderlunge eine zweite Chance auf Leben. Der dreifache Vater hat bis zu diesem Tag eine elfjährige, schmerzvolle Odyssee hinter sich. Er weiß, dass es knapp war: "Ich hätte nur noch wenige Wochen gehabt."

Seine Leidensgeschichte beginnt ganz plötzlich eines Nachts im Sommer 2012. Josef Winter schreckt im Bett mit Schmerzen in der Brust und Atemnot auf. Der erste Verdacht auf einen Herzinfarkt bestätigt sich im Krankenhaus nicht. Eine Ursache wird allerdings nicht gefunden.