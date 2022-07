Kreisstadt Aichach muss in Kreiselstadt umbenannt werden

Wenn am Mittwoch in Aichach ein neuer Kreisverkehr eröffnet wird, dürfen die Autofahrer kreiseln wie nie zuvor. Bei unserer Autorin ruft das Urlaubsgefühle hervor.

Es ist so weit: In Aichach darf gekreiselt werden wie nie zuvor. Wenn am Mittwoch der neue Kreisverkehr bei der Obi-Kreuzung im Süden der Stadt für den Verkehr freigegeben wird, darf der Autofahrer in Aichach noch mehr Runden drehen. Nicht nur die Stadt Aichach, auch der Freistaat und der Landkreis haben dafür gesorgt, dass in jüngster Zeit Kreisel um Kreisel dazugekommen ist.

Wer die B300 beim Aichacher Stadtteil Ecknach verlässt und von Süden aus nach Norden in den Aichacher Stadtteil Walchshofen fährt, darf in sage und schreibe acht Kreiseln seine Runden drehen. Die wilde Fahrt beginnt bei der Ecknacher Kreisel-Ausfahrt und führt durch den neuen Obi-Kreisel zum Milchwerk, wo gleich zwei Kreisel angeboten werden. Kreisel Nummer fünf wartet am Ende der Franz-Beck-Straße. Besonders rund geht es am Ende der Bahnhofstraße, wenn vor und nach der Bahnunterführung gekreiselt werden darf. Danach, wenn es durch Oberbernbach geht, muss der Autofahrer zwar eine längere Durststrecke überstehen, aber kurz vor Walchshofen darf er sich noch einmal einen richtigen Drehwurm holen.

Wie wäre es mit Urlaub in Aichach?

Die ersten Einheimischen munkeln schon, Aichach müsste von Kreisstadt in Kreiselstadt umbenannt werden. Doch wer weiß, für Auswärtige könnte der neue Ecknacher Kreisel auch eine Einladung sein. Denn schließlich war es lange so, dass das Wort Kreisverkehr in unserem Kopf nur mit Urlaub in Verbindung gebracht wurde. Während wir in Deutschland noch an der roten Ampel warteten, durfte im Urlaub in Frankreich, Spanien und Großbritannien schon längst hemmungslos gekreiselt werden. Warum also nicht Kreiselurlaub in Aichach machen?

Es gibt zwar einige Konkurrenz in der Region, aber während beispielsweise für den Los-Angeles-Ring an der B2-Ausfahrt Gersthofen- Nord schier ein Kreisel-Führerschein nötig wäre, ist die Aichacher Kreisel-Achterbahn auch für Anfänger geeignet.