Baar

vor 33 Min.

80 Vereine aus der Region wallfahren nach Maria im Elend bei Baar

Plus Über 80 Vereine beteiligen sich an der Soldaten- und Kameradenwallfahrt nach Maria im Elend bei Baar. Weihbischof Anton Losinger erinnert in seiner Predigt an Erich Kästner.

Von Johann Eibl

Gerechtigkeit und Wachsamkeit – beides seien Voraussetzungen für den Frieden. Das sagte Weihbischof Anton Losinger in seiner Predigt bei der Soldaten- und Kameradenwallfahrt nach Maria im Elend bei Baar. Für ihn war es der vierte Festgottesdienst am Waldrand südlich von Baar. Die Veranstaltung mit über 80 Vereinen aus der näheren und weiteren Umgebung fand am Pfingstmontag zum 64. Mal statt. Selten war das Wetter so ideal wie dieses Mal. Daher waren die Plätze an der Wallfahrtskirche Maria im Elend nahezu komplett belegt.

Über 80 Vereine aus der Region zogen zur Kapelle nach Maria im Elend bei Baar. Foto: Johann Eibl

"Was für ein starkes Bild!" Mit diesen Worten kommentierte Losinger geradezu begeistert die Wallfahrt, die aufgrund des Kriegs in der Ukraine aktueller sei denn je. Er prangerte den "unseligen Angriff" auf die Ukraine an. Dieser zeige, auf welch dünnem Eis der Frieden stehe. "Wie kann Krieg verhindert werden, wie kann Frieden gesichert werden?" Das waren die Kernfragen in seiner Predigt.

