85-jähriger Autofahrer prallt nahe Baar in Wagen von 28-Jähriger

Nahe dem Baarer Ortsteil Heimpersdorf stoßen zwei Autos zusammen. Zuvor übersieht ein 85-Jähriger beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2047 laut Polizei ein anderes Auto.

Zwei Autos sind auf der Staatsstraße 2047 nahe dem Baarer Ortsteil Heimpersdorf zusammengestoßen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 12.45 Uhr. Ein 85-Jähriger war auf der Gemeindeverbindungsstraße von Heimpersdorf in Richtung Neukirchen (Thierhaupten, Landkreis Augsburg) unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 28-Jährige auf der ST2047 in Richtung Baar.

Unfall nahe Baar-Heimpersdorf: Beide Wagen werden abgeschleppt

Der 85-Jährige wollte von der Gemeindeverbindungsstraße nach rechts auf die ST2047 abbiegen. Dabei übersah er nach Polizeiangaben die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 28-Jährige. Beim anschließenden Zusammenstoß der beiden Wagen wurde die Frau an der rechten Hand leicht verletzt. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Beide Wagen wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. (nsi)