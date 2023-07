Baar

An der Zeller Straße in Oberbaar wird wieder gebaut

Plus Bei den Bauarbeiten soll unter anderen der Kanal saniert und die Wasserversorgung erneuert werden. Ab Montag wird deshalb ein Teil der Straße gesperrt.

Ab Montag ist die Zeller Straße wieder gesperrt. Im Bereich zwischen Brücke und Bauhof sowie an der Frühlingsstraße werden Absperrbaken stehen, die anzeigen: Es geht voran mit dem Ausbau und der Umgestaltung der Zeller Straße. Ebendort – an den Absperrbaken – können die Anlieger in den nächsten Wochen ihre Mülltonnen abstellen, damit diese eingesammelt werden, erklärte Stefan Wolf von der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes in der Gemeinderatssitzung in Baar. Mit im Gepäck an Informationen hatte er auch ein Update zum aktuellen Status Quo sowie Informationen aus der Anliegerversammlung. Ab Montag, 31. Juli, startet der nächste Bauabschnitt. Darauf weist das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes hin. Gesperrt wird der Bereich kurz hinter der Einmündung Schulstraße ortsauswärts in Richtung Lechlingszell. Die Sperrung geht bis zur Abzweigung Lechlingszeller Weg. Autofahrerinnen und -fahrer, die von oder nach Lechlingszell wollen, müssen deshalb einen Umweg über Heimpersdorf in Kauf nehmen.

Sperrung in Oberbaar startet kurz hinter der Schulstraße

Die Weichen für die Arbeiten an der Zeller Straße wurden bereits in der Juni-Sitzung des Gemeinderats gestellt. Nach Wegfall der Geheimhaltungsgründe informierte Benjamin Götz, der als zweiter Bürgermeister die Vertretung von Rathauschef Roman Pekis übernahm und durch die Sitzung am Donnerstagabend führte, über zwei Auftragsvergaben: Für die Kanalarbeiten beim zweiten Bauabschnitt des Ausbaus und der Umgestaltung der Zeller Straße im Ortsteil Oberbaar wurde die Firma Leonhard Weiss aus Günzburg beauftragt, die ein Angebot von gut 398.000 Euro abgegeben haben. Die Firma S & F Tiefbau aus Karlshuld erhielt für einen Angebotspreis von 341.000 Euro den Zuschlag für die Straßenbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt.

