Baar feiert 30 Jahre Selbstständigkeit mit Festwochenende im September

Der gegründete Arbeitskreis hat geliefert und einen Termin und eine Örtlichkeit für die Feierlichkeiten festgelegt. Sogar das Programm steht schon in weiten Teilen.

Der jüngst gegründete Arbeitskreis "30 Jahre Selbstständigkeit Baar" hat binnen zwei Arbeitskreissitzungen einen Termin gefunden und eine Location festgelegt, um das Ortsjubiläum zu feiern. Am 7. und 8. September 2024 soll die Selbstständigkeit Baars an zwei Tagen gefeiert werden. Als Ausweichtermin wurde der 14. und 15. September festgelegt. Gefeiert werden soll im Kirchenstadel in Baar und drumherum. Für den Fest-Samstag sind Stände im Außenbereich und Live-Musik geplant. Am Sonntag soll ein Marsch vom Maibaum zum Kirchenstadel stattfinden. Anschließend sind ein Festgottesdienst, Frühschoppen, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen geplant. (brast)