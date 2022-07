Baar

12:00 Uhr

Baar sagt Nein zu einem Gewerbebau im Außenbereich

Plus Der Baarer Gemeinderat lehnt eine Lagerhalle mit Werkstatt im Außenbereich ab. Ein Bauleitverfahren könnte allerdings Baurecht für Gewerbe und Wohnen bringen.

Von Stefanie Brand

Ein Gewerbetreibender, der eine Lagerhalle in der Jägerbreite in Baar bauen will, wird nun erst mal eine Absage für sein Vorhaben erhalten. Der Grund: Das Bauvorhaben - eine 100 Meter lange Halle mit 25 Meter Breite, zwei Lagern, einer Werkstatt und einem Büro - befindet sich im Außenbereich am nördlichen Ende der Gemeinde. Da keine Privilegierung vorliegt und die Erschließung nicht sichergestellt ist, verwehrten die Räte das gemeindliche Einvernehmen einstimmig. Allerdings stellten sie die Aufstellung eines Bauleitverfahrens in Aussicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen