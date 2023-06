Baar

Baarer Gemeinderat erhöht die Friedhofsgebühren

Plus Die Gebührenerhöhung für die Grabnutzung in Baar und Unterbaar fällt geringfügig niedriger aus als im Februar geplant. Was die Gräber ab August nun kosten.

Von Stefanie Brand

Ab dem 1. August gelten in Baar die neu kalkulierten Friedhofsgebühren. Mit einer Gegenstimme von Andrea Winter wurde die Satzung über die Benutzung der Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen ebenso beschlossen wie die Friedhofsgebührensatzung. Winter hätte das Thema gerne vertagt, um die vorgelegten Satzungen samt Änderungen und Anregungen erneut zu prüfen.

Bereits in der Gemeinderatssitzung im Februar fiel die knappe 6:5-Entscheidung, 100 Prozent der kalkulierten Kosten zu erheben. Der Sprung bei den Gebühren erschreckte auf den ersten Blick einige. Wie die Geschäftsstellenleiterin der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, Sandy Lichtblau, erklärte, sei das aber mitunter darauf zurückzuführen, dass in den vergangenen Jahren keine Neukalkulation stattgefunden habe. Sie legte nun das finale Zahlenwerk vor, das – um Anregungen und Änderungswünsche von Andrea Winter ergänzt – nun einen Tick geringere Gebühren aufwies, als dies noch in der Februar-Sitzung der Fall war.

