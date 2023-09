Baarer lassen in Bár die Freundschaft wieder aufleben

Das letzte Treffen zwischen Baar und Bár liegt bereits vier Jahre zurück. Bei einem Besuch in dem ungarischen Dorf ist die Wiedersehensfreude groß. 2025 wird in Baar gefeiert.

Zu einem Besuch bei Freunden in Südungarn machte sich eine rund 20-köpfige Delegation aus Baar auf den Weg. Bár in Ungarn, an der Donau nahe der serbischen und kroatischen Grenze gelegen, pflegt seit 2005 eine Partnerschaft mit Baar in Schwaben. Bedingt durch die Pandemie lag das letzte Zusammentreffen bereits vier Jahre zurück. Die Freunde über das Wiedersehen war deshalb groß.

Während der Großteil der Reiseteilnehmer die 1000 Kilometer in einem bequemen Reisebus zurücklegte, hatten sich Robert Beutelrock und Norbert Reiter bereits zehn Tage zuvor auf den Weg gemacht, um entlang an der Donau die Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dieter Zach, seine Tochter und deren Freund fuhren die Strecke mit dem Motorrad. Nach einer zwölfstündigen Fahrt kamen die Gäste aus Baar froh gelaunt in Bár an. Die Gastgeber erwarteten sie bereits und begrüßten sie freudig. Nach einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichem Zusammensein ging es in die Quartiere.

Der Weinleseball in Bár endet spät nach Mitternacht

Der Samstag begann im Dorfhaus mit der Begrüßung durch Eva Erös, der Vorsitzenden der Ungarndeutschen Selbstverwaltung in Bàr. Da einige Neulinge dabei waren, ging sie auch auf die Geschichte der Besiedlung von Bár ein. Anschließend machten sich Gäste und Gastgeber zu einer Besichtigung des Ortes auf. Sie besichtigten den neugestalteten Altarraum in der Kirche, bevor es zum Heimatmuseum ging. In einem typischen schwäbischen Haus hat die Ungarndeutsche Selbstverwaltung viele Gegenstände aus der Vergangenheit gesammelt und ausgestellt.

Mit einem Csárdás wurde beim farbenprächtigen Weinleseumzug die Hauptdurchfahrtsstraße „blockiert“. Foto: János Müllerlei

Am Wochenende des Besuches stand das alljährliche Weinlesefest auf dem Programm. Der Nachmittag begann mit einem farbenprächtigen Umzug, bevor im Festzelt typische Tänze zum Besten gegeben wurden. Den Abschluss bildete der erste Auftritt des wiedergegründeten Frauenchores aus Bár. Der traditionelle Weinleseball fand dann am Abend statt, bei dem so mancher Csárdás, ein traditioneller ungarischer Reigentanz, auf den Grasboden gelegt wurde. Das Fest endete für die jüngeren Teilnehmer der Reisegruppe erst spät nach Mitternacht.

Ein ganzes Dorf ist nachgebaut aus Lebkuchen

Mit ihren ungarischen Gastgebern fuhr die Delegation am Sonntag nach Gereschlak, einem typischen ungarnschwäbischen Dorf. 70 Prozent der Einwohner sind in diesem Ort Ungarndeutsche und dies zeigt sich auch in der Kultur. Die Selbstverwaltung bringt dies in vier Museen zum Ausdruck. Einen besonderen Eindruck hinterließ das „Lebkuchendorf“. Das Dorf mit seinen drei Ortsteilen wird dabei durch Gebäude aus Lebkuchen nachgebaut, und zwar jedes Jahr aufs Neue im Dezember.

Ein ganzes Dorf aus Lebkuchen ist in Gereschlak aufgebaut. Es wird jedes Jahr erneuert. Foto: Roman Pekis

Der Tag endete mit der Übergabe der Gastgeschenke durch Bürgermeister Roman Pekis und dem Partnerschaftsbeauftragten Johann Riedelsheimer. Sie überreichten eine große Erinnerungsscheibe, in die die Wappen der beiden Gemeinden und die Freundschaftshände eingraviert sind. Oben steht „In Freundschaft“ sowohl in deutscher als auch in ungarischer Sprache sowie das Datum des Besuches.

Die Baarer laden ihre Freunde aus Bár zum Gegenbesuch ein

Johann Riedelsheimer bedankte sich für die Einladung und die gewährte Gastfreundschaft. Er sprach von einem "wieder einmal unbeschreiblichen Erlebnis". Er lud die Freunde aus Bár zu einem Gegenbesuch nach Deutschland im Jahr 2025 ein. Dabei soll das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert werden. Peter Ruisinger überraschte die Gastgeberfamilien und Helferinnen und Helfer mit einem Sixpack mit flüssigem Gold der Schlossbrauerei Unterbaar.

Mit vielen Eindrücken machten sich die Reiseteilnehmer am Montag auf den Weg zurück Richtung Heimat. Nach einer wiederum zwölfstündigen Fahrt trafen alle müde, aber überwältigt von den vielen Eindrücken in Baar ein. (AZ)