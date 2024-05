Da sein für Sterbende und Kranke: Warum Marianne Ziegler das macht

Plus Marianne Ziegler hat sich zur Hospizhelferin ausbilden lassen. Sie hat sich ein ungewöhnliches Ehrenamt ausgesucht. Was ihr dabei besonders wichtig ist.

Marianne Ziegler aus Baar will Zeit und Freude schenken und hat sich dafür ein ungewöhnliches Ehrenamt ausgesucht. Die Baarerin hat beim Hospizdienst Meitingen Augsburg Land-Nord, der auch für Thierhaupten und Baar zuständig ist, die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin absolviert. Sie macht darauf aufmerksam, dass diese Unterstützung auch für Angehörige gedacht ist.

Marianne Ziegler, die mit dem besonderen Ehrenamt seit Jahren geliebäugelt hatte, weist darauf hin, dass es mit dem Hospizdienst eine Organisation gebe, die sich um schwerst kranke und sterbende Menschen ebenso kümmert wie um deren Angehörigen. Sie appelliert an alle, die sich um Schwerstkranke und Sterbende kümmern, sich Hilfe zu holen – und zwar von Ehrenamtlichen vom Hospizdienst.