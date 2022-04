Baar

06:00 Uhr

Damit die Kleine Paar wieder ein Paradies für Fische wird

Plus Freiwillige engagieren sich in Baar erneut, damit die Kleine Paar wieder ein besserer Lebensraum für Insekten und Fische wird. Was sie bewirkt haben.

Von Stefanie Brand

Vor etwa 70 Jahren wurde die Kleine Paar im Gemeindegebiet Baar begradigt. Sohlschwellen sollten damals die Eintiefung stoppen. Das war ein Fehler, wie man heute weiß. Matthias Schlicker hat sich der Wiederbelegung der Kleinen Paar verschrieben. Er erkärt: "Doch gerade durch diese Sohlschwellen können Wasserlebewesen, wie etwa Insekten und Fische, nicht mehr ungehindert durch die Kleine Paar wandern." Schlicker hat deshalb nun bereits zum zweiten Mal eine Aktion initiiert, um die Situation an dem Bachlauf zu verbessern.

