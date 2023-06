Baar

Die Bäuerle-Ambulanz in Baar ist fertig – doch der Einzug verzögert sich

Im Juli 2022 rollten die Bagger in Baar an. Ein Jahr später will das Team der Bäuerle-Ambulanz vom Provisorium in den Neubau umziehen.

Plus Die Bäuerle-Ambulanz ist seit Oktober 2020 provisorisch in einem Container in Baar untergebracht. Das soll sich bald ändern. Das Team übt sich in Geduld.

Mitte des Jahres soll es endlich so weit sein: Das Team der Bäuerle-Ambulanz am Standort in Baar will aus seinem Provisorium aus- und in den Neubau einziehen. Ob das klappt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bis dato stand der Neubau der Bäuerle-Ambulanz direkt neben dem Feuerwehrhaus in Baar, in dem sich auch das Büro des Bürgermeisters befindet, unter keinem guten Stern. Der ursprünglich geplante Einzugstermin hätte bereits im vergangenen Jahr sein sollen. Nun freut sich das Team der Bäuerle-Ambulanz über kleine Fortschritte. Haus und Garage stünden, verrät Wachleiter Robert Schoberth, der für die Wachen in Aindling und in Baar verantwortlich ist.

Die Bäuerle-Mitarbeiter sind Gäste im Feuerwehrhaus

Rückblick: Bereits seit dem 1. Oktober 2020 betreibt die Bäuerle-Ambulanz eine Wache in Baar. Da zum Zeitpunkt der Genehmigung keine Räumlichkeiten zur Verfügung standen, zog das Team vorerst in einen Container. Der Rettungswagen steht im Freien, was auch bedeutet, dass er beheizt werden muss, um Geräte und Medikamente auf einer für Funktion und Wirkung notwendigen Temperatur zu halten. Und seit zweieinhalb Jahren ginge es auch für das Team an Rettungskräften "sehr minimalistisch" zu, beschreibt der Wachleiter die Situation vor Ort.

