Ein altes Schloss zerfällt: Die Geschichte des Baarer Schlosses

Plus In Baar zeugt eine ehemalige Burg in Oberbaar und das Schloss in der Nähe der Brauerei von alten Zeiten – der nächste Teil unserer Serie über Burgen und Schlösser im Landkreis.

Von Gabriele und Hubert Raab

Die Kleine Paar hat sich im Laufe ihrer Geschichte von ihrem Ursprung südlich von Osterzhausen bis zu ihrer Mündung in die Donau ein breites, ein über weite Strecken von Süd nach Nord verlaufendes Tal geschaffen. Eiszeitliche Klimabedingungen schufen dabei die hier deutlich sichtbare Tal-Hang-Asymmetrie. Während der flach abfallende Westhang fruchtbare Ackerböden bildet, ist der Ostrand geprägt von steilen Abhängen, auf denen mehrere Wallanlagen und Burgen entstanden. So liegt etwa 675 Meter südsüdöstlich der Baarer Pfarrkirche St. Laurentius auf einem markanten bewaldeten Bergvorsprung der Burgstall von Oberbaar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

